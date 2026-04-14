Bases informatiques : écrire et classer ses documents, Espace Public Numérique Sinceny (EPN), Sinceny
Bases informatiques : écrire et classer ses documents, Espace Public Numérique Sinceny (EPN), Sinceny mercredi 29 avril 2026.
Bases informatiques : écrire et classer ses documents Mercredi 29 avril, 14h00 Espace Public Numérique Sinceny (EPN) Aisne
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00
Atelier pratique de 2h30 pour apprendre les bases du traitement de texte et organiser efficacement ses documents : créer, enregistrer et classer ses fichiers et maîtriser l’explorateur de fichiers au quotidien.
Espace Public Numérique Sinceny (EPN) 12 rue Achille Chemin 02300 SINCENY Sinceny 02300 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 30 13 05 06 »}]
Atelier pratique pour apprendre les bases du traitement de texte et organiser efficacement ses documents.