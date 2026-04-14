Bases informatiques : écrire et classer ses documents, Espace Public Numérique Sinceny (EPN), Sinceny

Bases informatiques : écrire et classer ses documents Mercredi 29 avril, 14h00 Espace Public Numérique Sinceny (EPN) Aisne

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00

Atelier pratique de 2h30 pour apprendre les bases du traitement de texte et organiser efficacement ses documents : créer, enregistrer et classer ses fichiers et maîtriser l’explorateur de fichiers au quotidien.

Espace Public Numérique Sinceny (EPN) 12 rue Achille Chemin 02300 SINCENY Sinceny 02300 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 30 13 05 06 »}]

Atelier pratique pour apprendre les bases du traitement de texte et organiser efficacement ses documents.