Basic partner (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde
Basic partner (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde mercredi 14 janvier 2026.
Basic partner (Auditorium Francis Poulenc)
rue du Dr Massenat Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14
Concert de Basic Partner.
A 18h.
Inscription: vincent.verger@brive.fr .
rue du Dr Massenat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine vincent.verger@brive.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Basic partner (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-01-07 par Corrèze Tourisme