Basic partner (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde

rue du Dr Massenat Brive-la-Gaillarde Corrèze

Concert de Basic Partner.
A 18h.
Inscription: vincent.verger@brive.fr   .

rue du Dr Massenat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   vincent.verger@brive.fr

