Basic Partner & Tyrosse Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse

Voie Romaine Pôle Sud Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – –

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Pop, rock au programme de la soirée !

Basic Partner sème le trouble entre le pesant et le doux, telle une relation entre deux partenaires. Avec des sonorités qui mélangent la mélancolie du post-punk et la vivacité de la pop moderne, le groupe crée un univers sonore autour de textures électroniques et de riffs incisifs, dévoilant les tensions et les complexités de la vie moderne.

Tyrosse et leur desert rock made in Landes nous offriront une entrée en matière rugueuse, sans fioritures, entre mélencolie et puissance.

En vente dans les 7 agences de l’Office de Tourisme Landes Atlantique Sud .

Voie Romaine Pôle Sud Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 12 00

English : Basic Partner & Tyrosse

Pop and rock on the evening’s program!

German : Basic Partner & Tyrosse

Pop, Rock auf dem Abendprogramm!

Italiano :

Pop e rock nel programma della serata!

Espanol : Basic Partner & Tyrosse

¡Pop y rock en el programa de la noche!

