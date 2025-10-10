BASILE PALACE – LA MARQUISE Lyon

BASILE PALACE Début : 2025-10-10 à 20:00. Tarif : – euros.

Basile Palace, c’est avant tout l’histoire d’un rappeur qui voulait chanter, ou d’un chanteur qui voulait rapper, au choix. C’est aussi une manière de voir le monde, de parler d’amour et de toucher juste. C’est une invention qui trompe la tristesse et s’amuse de ses larmes. En faisant de la détresse sentimentale une fête et de la nostalgie un sentiment dansant, Basile nous invite dans un palace d’émotions scintillantes et pose un filtre pop sur sa propre mélancolie.- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

LA MARQUISE 20 QUAI VICTOR AUGAGNEUR 69003 Lyon 69