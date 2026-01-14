Basile Rahola Quartet, concert en co-accueil avec la Jazz Station au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Forgée par des années de partage et d’osmose, la musique s’élève ici en quartet à l’identité affirmée. L’album reflète liberté et harmonie, mêlant les solos brillants du piano, le jeu subtil et modulé du saxophone, la précision de la batterie, et la sagesse d’une contrebasse qui guide avec inspiration et pertinence.

Basile Rahola : contrebasse

Pierre Hurty : batterie

Matthias Van den Brande : saxophone ténor

Wajdi Riahi : piano

La Jazz Station (Bruxelles) au 38Riv

Rencontres franco-belges

À l’occasion de ses 20 ans, la Jazz Station, véritable maison du jazz bruxellois nichée dans une ancienne gare, s’installe à Paris le temps d’une semaine. Le 38Riv lui offre une carte blanche, symbole d’une rencontre artistique franco-belge riche et vibrante. Concerts, découvertes, échanges : l’événement promet de mettre en lumière toute la diversité et l’énergie de la scène actuelle jazz belge.

Plus qu’un simple club, la Jazz Station est un lieu en perpétuel mouvement où la musique se décloisonne, se réinvente et se partage avec tous les publics. Cette collaboration n’est qu’une étape d’un dialogue au long cours : en 2028, le 38Riv viendra fêter à Bruxelles ses 20 ans. Ensemble, ils célèbrent une amitié musicale où le jazz reste, plus que jamais, vivant et fédérateur.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions, nouvel album — « From One Path to Another », deuxième album de Basile Rahola, déploie un souffle de maturité, de sérénité et de profonde complicité. Entouré de Pierre Hurty, Wajdi Riahi et du saxophoniste Matthias Van den Brande, le contrebassiste médite sur la place de l’homme dans un monde complexe.

Le mercredi 04 février 2026

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 04 février 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-04T22:30:00+01:00

fin : 2026-02-04T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-04T19:30:00+02:00_2026-02-04T20:30:00+02:00;2026-02-04T21:30:00+02:00_2026-02-04T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire

