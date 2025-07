Basilic Swing en concert rue Marius Moustier Fuveau

Basilic Swing en concert rue Marius Moustier Fuveau jeudi 4 septembre 2025.

Basilic Swing en concert

Jeudi 4 septembre à partir de 18h30. rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau Bouches-du-Rhône

Début : Jeudi 2025-09-04

fin : 2025-09-04

2025-09-04

Dans le cadre de « Ces Lettres Venues d’Ailleurs », un concert vous est proposé par Les Ecrivains en Provence .

Réservation avant le 25/08 auprès de l’Office de Tourisme.



Paiement par chèque ou espèces. .

rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 49 77 accueil@fuveau-tourisme.com

English :

As part of « Ces Lettres Venues d’Ailleurs », a concert is presented by Les Ecrivains en Provence .

German :

Im Rahmen von « Ces Lettres Venues d’Ailleurs » wird Ihnen von Les Ecrivains en Provence ein Konzert angeboten.

Italiano :

Nell’ambito di « Ces Lettres Venues d’Ailleurs », Les Ecrivains en Provence organizzano un concerto.

Espanol :

En el marco de « Ces Lettres Venues d’Ailleurs », Les Ecrivains en Provence organizan un concierto.

L’événement Basilic Swing en concert Fuveau a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme de Fuveau