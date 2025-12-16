Basilic Swing Jazz manouche Tzigane Klezmer Latté Marseille 2e Arrondissement

Basilic Swing Jazz manouche Tzigane Klezmer

Vendredi 6 février 2026 à partir de 21h. Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 21:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Basilic Swing s’inspire des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est et du jazz américain pour distiller une énergie musicale pleine d’émotions et sauvagement festive !

Basilic Swing s’inspire des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est et du jazz américain pour distiller une énergie musicale pleine d’émotions et sauvagement festive !



Sur le devant de la nouvelle scène jazz manouche marseillaise en pleine ébullition, Basilic Swing s’inspire des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est et du jazz américain pour distiller une énergie musicale pleine d’émotions et sauvagement festive !

Avec son répertoire jazz manouche, klezmer et tzigane, Basilic Swing vous emmènera aux origines des cultures itinérantes d’Europe centrale et de l’est.



L’ADN de Basilic Swing c’est d’explorer les racines du jazz manouche. Le Jazz Manouche (ou jazz français pour les Américains) a été inventé par l’illustre guitariste Django Reinhardt influencé par le jazz américain, la musette française et les musiques d’Europe de l’Est. Les populations manouches et tziganes dont est originaire Django ont traversés de nombreux pays comme la Hongrie, la Roumanie, la Russie et se sont imprégnés du folklore musical local.

Ils ont également côtoyés d’autres types de musiciens itinérants comme les klezmerims (musique klezmer), les musiciens juifs ashkénazes d’Europe de l’Est. Deux guitares, une contrebasse et un violon pour vous faire voyager à la croisée des genres.

Teaser de présentation https://youtu.be/qDP4GvR4duc





PAF: 15 euros

Inscrivez-vous sur l’évènement fb https://www.facebook.com/events/1402656091505171







Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20). Pour le concert seul, la réservation n’est pas nécessaire. .

Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 33 19 20 latteclubevent@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Basilic Swing draws its inspiration from traditional Eastern European music and American jazz, distilling an emotional and wildly festive musical energy!

L’événement Basilic Swing Jazz manouche Tzigane Klezmer Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille