Basilic Swing Jazz manouche Tzigane Klezmer Latté Marseille 2e Arrondissement

Basilic Swing Jazz manouche Tzigane Klezmer

Vendredi 17 avril 2026 à partir de 21h. Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 21:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Avec son répertoire jazz manouche, klezmer et tzigane, Basilic Swing vous emmènera aux origines des cultures itinérantes d’Europe centrale et de l’est.

Sur le devant de la nouvelle scène jazz manouche marseillaise en pleine ébullition, Basilic Swing s’inspire des musiques Françaises et traditionnelles d’Europe de l’Est ainsi que du jazz américain pour distiller une énergie musicale pleine d’émotions et sauvagement festive !

Avec son répertoire jazz manouche, klezmer et tzigane, Basilic Swing vous emmènera aux origines des cultures itinérantes d’Europe centrale et de l’est.



L’ADN de Basilic Swing c’est d’explorer les racines du jazz manouche. Le Jazz Manouche (ou jazz français pour les Américains) a été inventé par l’illustre guitariste Django Reinhardt influencé par le jazz américain, la musette française et les musiques d’Europe de l’Est. Les populations manouches et tziganes dont est originaire Django ont traversés de nombreux pays comme la Hongrie, la Roumanie, la Russie et se sont imprégnés du folklore musical local.

Ils ont également côtoyés d’autres types de musiciens itinérants comme les klezmerims (musique klezmer), les musiciens juifs ashkénazes d’Europe de l’Est. Deux guitares, une contrebasse et un violon pour vous faire voyager à la croisée des genres.



Teaser de présentation





Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20). Pour le concert seul, la réservation n’est pas nécessaire. .

Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 33 19 20 latteclubevent@gmail.com

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English :

With its gypsy jazz, klezmer and gypsy repertoire, Basilic Swing will take you to the origins of the travelling cultures of Central and Eastern Europe.

L’événement Basilic Swing Jazz manouche Tzigane Klezmer Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille