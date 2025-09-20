Basilique et Sanctuaire d’Ars Basilique d’Ars-sur-Formans Ars-sur-Formans

Basilique et Sanctuaire d’Ars 20 et 21 septembre Basilique d’Ars-sur-Formans Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Sur le site du sanctuaire, vous pourrez découvrir différents sites : la basilique Saint Sixte réalisée par Pierre-Marie BOSSAN, architecte de Notre-Dame-de-Fourvière ainsi que le presbytère du curé d’Ars, labellisé Maison des Illustres.

Audio-guides disponibles à l’accueil du sanctuaire en échange d’une pièce d’identité.

Basilique d’Ars-sur-Formans Rue Jean Marie Vianney 01480 Ars sur Formans Ars-sur-Formans 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes http://ars-trevoux.com Eglise d’origine romane remaniée par Jean-Marie Vianney, curé d’Ars, puis transformée par l’ajout de l’abside de Pierre-Marie Bossan, architecte de la basilique de Fourvière à Lyonde en 1862, classée Monument Historique.

Ses dômes vert d’eau sont caractéristiques du style néo-byzantin.

Pour la décoration de la nouvelle église, Bossan fait appel aux meilleurs artistes du moment, lyonnais pour la plupart. Les vitraux, représentant huit saintes, vierges et martyres, sont confiés au maître-verrier Pierre Miciol, sur des cartons de Paul Borel. D’autres sont dus au peintre Georges Decôte et au verrier parisien Emile Ader. Les grandes statues en pierre de divers saints sont des œuvres de Charles Dufraine, directeur de l’école de sculpture que Bossan avait fondée à Valence. Paul Borel, ami de Bossan et de Dufraine, donne à Ars sa pleine mesure de peintre religieux en réalisant la plus grande partie des décors, des toiles marouflées et autres peintures murales à la cire. La sculpture extérieure, en grande partie dessinée par Bossan lui-même, a été réalisée par les lyonnais Miandre et Montagny vers 1865.

Journées européennes du patrimoine 2025

Sanctuaire d’Ars