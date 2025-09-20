Basilique Saint-Urbain JEP 2025 Troyes

Basilique Saint-Urbain JEP 2025

Basilique Saint-Urbain JEP 2025 Troyes samedi 20 septembre 2025.

Basilique Saint-Urbain JEP 2025

Basilique St Urbain Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :
2025-09-20

  .

Basilique St Urbain Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 26 14 91 69 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Basilique Saint-Urbain JEP 2025 Troyes a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne