MATHIAS BENSIMON, SYLVAIN RABOURDIN et VAHAN SOGHOMONIAN / Autopoïèse – Basilique Sainte-Clotilde Paris, 7 juin 2025, Paris.

Peinture Musique

Autopoïèse est une œuvre vivante, une performance et un souffle de création porté par les mains de Mathias Bensimon, artiste peintre, fresquiste et metteur en scène, qui tisse l’union des formes et des sens. Une invitation à la cocréation, où la musique de Sylvain Rabourdin, nourrie par les mystères de la nature et l’écho d’un voyage en Amazonie, rencontre la puissance visuelle de l’artiste. Le tout est sublimé par l’orgue électronique de Vahan Soghomanian, qui, à travers ses sonorités, dévoile un univers vibratoire en perpétuelle évolution. Ensemble, ils explorent un chaos créateur, où l’art et la vie fusionnent dans un élan vital, générant une symbiose vibrante.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Basilique Sainte-Clotilde 23 bis rue Las Cases 75007 Paris

https://www.mathiasbensimon.com/

L’art et la vie fusionnent dans un élan vital où peintures et composition sonore forment une symbiose vibrante.