Basket Chauray vs Le Poinçonnet à Chauray Salle omnisports de Chauray Chauray

Basket Chauray vs Le Poinçonnet à Chauray 60 Rue Saint-Exupéry Chauray 2026-03-28

Basket Chauray vs Le Poinçonnet à Chauray Salle omnisports de Chauray Chauray samedi 28 mars 2026.

Basket Chauray vs Le Poinçonnet à Chauray

Salle omnisports de Chauray 60 Rue Saint-Exupéry Chauray Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Le club de basket de Chauray affrontera, à domicile, le club du Poinçonnet pour la 19ème journée.

7€/personne (gratuit pour les licenciés)
Buvette et tombola   .

Salle omnisports de Chauray 60 Rue Saint-Exupéry Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English :

L’événement Basket Chauray vs Le Poinçonnet à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Niort Marais Poitevin

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