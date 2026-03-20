Basket Chauray vs Le Poinçonnet à Chauray Salle omnisports de Chauray Chauray

Basket Chauray vs Le Poinçonnet à Chauray

Salle omnisports de Chauray 60 Rue Saint-Exupéry Chauray Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le club de basket de Chauray affrontera, à domicile, le club du Poinçonnet pour la 19ème journée.

7€/personne (gratuit pour les licenciés)

Buvette et tombola .

Salle omnisports de Chauray 60 Rue Saint-Exupéry Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Basket Chauray vs Le Poinçonnet à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Niort Marais Poitevin