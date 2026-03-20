Basket Chauray vs Le Poinçonnet à Chauray Salle omnisports de Chauray Chauray
Basket Chauray vs Le Poinçonnet à Chauray Salle omnisports de Chauray Chauray samedi 28 mars 2026.
Basket Chauray vs Le Poinçonnet à Chauray
Salle omnisports de Chauray 60 Rue Saint-Exupéry Chauray Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le club de basket de Chauray affrontera, à domicile, le club du Poinçonnet pour la 19ème journée.
7€/personne (gratuit pour les licenciés)
Buvette et tombola .
Salle omnisports de Chauray 60 Rue Saint-Exupéry Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Basket Chauray vs Le Poinçonnet à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Niort Marais Poitevin