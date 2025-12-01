Basket Landes ASVEL féminin Mont-de-Marsan

Basket Landes ASVEL féminin Mont-de-Marsan dimanche 21 décembre 2025.

Basket Landes ASVEL féminin

610, rue de la Ferme du Conte Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Basket Landes vs ASVEL féminin

La Boulangère Wonderligue .

610, rue de la Ferme du Conte Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 55 03 contact@basket-landes.com

English : Basket Landes ASVEL féminin

German : Basket Landes ASVEL féminin

Italiano :

Espanol : Basket Landes ASVEL féminin

L’événement Basket Landes ASVEL féminin Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Mont-de-Marsan