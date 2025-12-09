Basket Landes Fenerbahce Espace François Mitterrand Mont-de-Marsan
Basket Landes Fenerbahce Espace François Mitterrand Mont-de-Marsan mercredi 14 janvier 2026.
Espace François Mitterrand 610, rue de la Ferme du Conte Mont-de-Marsan Landes
Euroligue Féménine .
Espace François Mitterrand 610, rue de la Ferme du Conte Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 55 03 contact@basket-landes.com
