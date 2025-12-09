Basket Landes Fenerbahce Espace François Mitterrand Mont-de-Marsan

Basket Landes Fenerbahce

Espace François Mitterrand 610, rue de la Ferme du Conte Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Basket Landes Fenerbahce

Euroligue Féménine .

Espace François Mitterrand 610, rue de la Ferme du Conte Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 55 03 contact@basket-landes.com

English : Basket Landes Fenerbahce

L’événement Basket Landes Fenerbahce Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-12-07 par OT Mont-de-Marsan