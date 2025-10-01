Basket Landes Landernau Mont-de-Marsan
Basket Landes Landernau Mont-de-Marsan mercredi 1 octobre 2025.
Basket Landes Landernau
610, rue de la Ferme du Conte Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-01
Date(s) :
2025-10-01
Basket Landes vs Landerneau
La Boulangère Wonderligue .
610, rue de la Ferme du Conte Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 55 03 contact@basket-landes.com
English : Basket Landes Landernau
German : Basket Landes Landernau
Italiano :
Espanol : Basket Landes Landernau
L’événement Basket Landes Landernau Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Mont-de-Marsan