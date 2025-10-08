Basket Landes Saragosse ou Brno Mont-de-Marsan
Basket Landes Saragosse ou Brno Mont-de-Marsan mercredi 8 octobre 2025.
Basket Landes Saragosse ou Brno
610, rue de la Ferme du Conte Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
Basket Landes vs Saragosse ou Brno
Euroleague Women .
610, rue de la Ferme du Conte Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 55 03 contact@basket-landes.com
English : Basket Landes Saragosse ou Brno
German : Basket Landes Saragosse ou Brno
Italiano :
Espanol : Basket Landes Saragosse ou Brno
L’événement Basket Landes Saragosse ou Brno Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Mont-de-Marsan