Basket Landes Valence BC Espace François Mitterrand Mont-de-Marsan
Basket Landes Valence BC Espace François Mitterrand Mont-de-Marsan jeudi 18 décembre 2025.
Basket Landes Valence BC
Espace François Mitterrand 610, rue de la Ferme du Conte Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-18
Basket Landes vs Valence BC
Euroligue Féménine .
Espace François Mitterrand 610, rue de la Ferme du Conte Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 55 03 contact@basket-landes.com
English : Basket Landes Valence BC
L’événement Basket Landes Valence BC Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-12-07 par OT Mont-de-Marsan