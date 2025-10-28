Basket ProB: Elan Béarnais Pau Lacq Orthez Vs Quimper Palais des Sports Pau

Basket ProB: Elan Béarnais Pau Lacq Orthez Vs Quimper

Basket ProB: Elan Béarnais Pau Lacq Orthez Vs Quimper Palais des Sports Pau mardi 28 octobre 2025.

Basket ProB: Elan Béarnais Pau Lacq Orthez Vs Quimper

Palais des Sports Bvd du Cami Salié Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28
fin : 2025-10-28

Date(s) :
2025-10-28

Championnat ProB   .

Palais des Sports Bvd du Cami Salié Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 01 22 

English : Basket ProB: Elan Béarnais Pau Lacq Orthez Vs Quimper

German : Basket ProB: Elan Béarnais Pau Lacq Orthez Vs Quimper

Italiano :

Espanol : Basket ProB: Elan Béarnais Pau Lacq Orthez Vs Quimper

L’événement Basket ProB: Elan Béarnais Pau Lacq Orthez Vs Quimper Pau a été mis à jour le 2025-08-14 par OT Pau