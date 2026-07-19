Basket Saint-Jean-de-Luz Olympique Basket 3×3 Summer Gymnase Urdazuri Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Luz

Basket Saint-Jean-de-Luz Olympique Basket 3×3 Summer

Gymnase Urdazuri 1 Avenue du Professeur Gregorio Marañon Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Ouvert à tous, que l’on soit débutant ou confirmé.Enfants 11-16ans: Lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12hEnfants 16 et plus: mardi et jeudi de 19h30 à 21h30 .

Gymnase Urdazuri 1 Avenue du Professeur Gregorio Marañon Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 97 13 25

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English : Basket Saint-Jean-de-Luz Olympique Basket 3×3 Summer

L’événement Basket Saint-Jean-de-Luz Olympique Basket 3×3 Summer Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque