BASKET SUMMER TIME complexe sportif savary Rennes Lundi 28 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

accès libre

Animation autour de la pratique du basket sur l’espace public.

Tous les matins, terrain street basket de Savary, ouvert à toutes et

tous . Pour les férus de basket et les curieux qui ont envie de bouger et progresser. Action de ramassage des déchets tous les lundis, pour un meilleure usage de cet espace partagé en libre accés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-28T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-28T12:00:00.000+02:00

complexe sportif savary 2 BOULEVARD LOUIS VOLCLAIR, 35200 RENNES Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine