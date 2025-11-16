Basket US Laval ARDRES Laval

Basket US Laval ARDRES

2 Rue Joséphine Baker Laval Mayenne

Début : 2025-11-16 15:30:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

L’US LAVAL BASKET retrouvera la Salle Pégase pour un nouveau match de Nationale 2 face à ARDRES, coup d’envoi à 15h30.

En lever de rideau, à 12h00, notre équipe Seniors G3 affrontera Forcé.

L’entrée sera gratuite pour cette première rencontre, mais il faudra ressortir avant l’ouverture des portes pour le match de Nationale 2.

Après deux guichets fermés consécutifs, le club vise le troisième d’affilée. Réservez dès maintenant vos places pour venir encourager votre équipe à la Salle Pégase.

Ouverture des portes à 14h45. .

English :

US LAVAL BASKET returns to the Salle Pégase for another Nationale 2 match against ARDRES, kick-off at 3.30pm.

German :

US LAVAL BASKET trifft in der Salle Pégase auf ARDRES, Anpfiff ist um 15:30 Uhr.

Italiano :

L’US LAVAL BASKET torna alla Salle Pégase per un’altra partita di National 2 contro l’ARDRES, con calcio d’inizio alle 15.30.

Espanol :

El US LAVAL BASKET regresa a la Salle Pégase para disputar otro partido de la National 2 contra el ARDRES, a las 15h30.

