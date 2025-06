BasketBall Espace Alain Savary Rennes 7 juillet 2025

BasketBall Espace Alain Savary Rennes 7 – 10 juillet Ille-et-Vilaine

Entrée libre, participation mixtes

animation basketball par l’association du stade rennais basket club

Retrouvez nous au playground de SAVARY en juillet pour partager d’inoubliables moments autour du basketball

Partage, entraide et dépassement de soi en pratiquant un sport collectif avec une association du quartier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-07T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-10T17:00:00.000+02:00

1



Espace Alain Savary 4 Rue d’Andorre, Rennes, France Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine