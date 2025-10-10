BASS ATTACK #5 FESTIVAL VALHALLA Perpignan

BASS ATTACK #5 FESTIVAL VALHALLA Perpignan vendredi 10 octobre 2025.

1, rue Jean Vielledent Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 25 – 25 – 25

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10 04:00:00

2025-10-10

La Casa Musicale Deux nuits, un combat, des Légendes…

Les tambours de guerre résonnent. Les portes du Valhalla s’ouvrent pour accueillir les âmes les plus braves. Ces soirs-là, les guerriers de la scène Acidcore et Hardcore se lèveront pour des combats sacrés entre les Dieux et les basses. Chaque drop est une hache qui frappe, chaque kick un cri de guerre.

English :

? La Casa Musicale: Two nights, one battle, Legends…

The drums of war resound. The gates of Valhalla open to welcome the bravest souls. On these evenings, the warriors of the Acidcore and Hardcore scene will rise up for sacred battles between Gods and basses. Every drop is an axe that strikes, every kick a war cry.

German :

? La Casa Musicale: Zwei Nächte, ein Kampf, Legenden…

Die Trommeln des Krieges ertönen. Die Tore von Walhalla öffnen sich, um die tapfersten Seelen zu empfangen. An diesen Abenden werden sich die Krieger der Acidcore- und Hardcore-Szene zu heiligen Kämpfen zwischen Göttern und Bässen erheben. Jeder Drop ist eine schlagende Axt, jeder Kick ein Kriegsschrei.

Italiano :

? La Casa Musicale: Due notti, una battaglia, Leggende…

Risuonano i tamburi di guerra. Le porte del Valhalla si aprono per accogliere le anime più coraggiose. In queste serate, i guerrieri della scena Acidcore e Hardcore si alzeranno per le sacre battaglie tra gli Dei e i bassi. Ogni goccia è un’ascia che colpisce, ogni calcio un grido di guerra.

Espanol :

? La Casa Musicale: Dos noches, una batalla, Leyendas…

Resuenan los tambores de guerra. Las puertas del Valhalla se abren para acoger a las almas más valientes. En estas noches, los guerreros de la escena Acidcore y Hardcore se alzarán para librar batallas sagradas entre los dioses y los bajos. Cada gota es un hacha que golpea, cada patada un grito de guerra.

