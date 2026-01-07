Bass Drum of Death + Black Boys On Moped Ferrailleur (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-27 20:30 –

Gratuit : non 26 € 26 € Réservation : https://shotgun.live/en/events/bass-drum-of-death-nantes Tout public

Punk / Garage Bass Drum of Death (punk) : Bass Drum of Death revient à l’essentiel. Du titre épuré de leur sixième album — SIX — à leur approche d’écriture — leurs deux premiers disques avaient été entièrement enregistrés sur GarageBand —, le processus créatif du groupe rappelle de façon frappante les débuts de leur carrière… Le résultat : une décharge crasseuse de leur son signature, mêlant des influences allant des Stooges à ZZ Top, sublimée par le savoir-faire technique de Ferguson. Black Boys On Moped (garage) : Duo qui n’a froid ni aux doigts ni aux oreilles, les Black Boys On Moped dégomment en effet crânement tout ce qui passe entre leurs mains à coups de baguettes supersoniques et de dézingage de six cordes à toute berzingue. Blues, garage, une lichée de psyché et une guitare bien crassouse. Ce duo originaire de Rennes est influencé par des artistes tels que Jay Reatard, Bass Drum Of Death, Black Box Revelation, ou encore les Pixies…

Ferrailleur (Le) Île de Nantes Nantes 44200

02 51 82 86 41 http://www.leferrailleur.fr https://www.leferrailleur.fr/evenement/bass-drum-of-death/5103



