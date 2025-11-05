Bass Drum of Death en concert + première partie Le Cargö Caen

Bass Drum of Death en concert + première partie

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Bass Drum of Death revient à l’essentiel. Du titre épuré de leur sixième album, SIX, à leur manière d’écrire, le groupe retrouve l’esprit brut de ses débuts, lorsque leurs deux premiers disques avaient été entièrement enregistrés sur GarageBand.

Bass Drum of Death revient à l’essentiel. Du titre épuré de leur sixième album, SIX, à leur manière d’écrire, le groupe retrouve l’esprit brut de ses débuts, lorsque leurs deux premiers disques avaient été entièrement enregistrés sur GarageBand.

Si ce nouvel album marque un retour à leur méthode d’enregistrement originelle, il introduit aussi quelques changements notables. Plutôt que de travailler seul sur les démos, le chanteur et guitariste John Barrett s’est entouré du reste du groupe Jim Barrett à la guitare et Ian Kirkpatrick à la batterie pour plusieurs sessions dans son home studio à Nashville, où les morceaux ont pris forme.

À la production, Jeremy Ferguson (Cage the Elephant, White Reaper) a pris les commandes avant d’accueillir le trio pendant dix jours enneigés dans son studio Battle Tapes afin de peaufiner les titres.

Le résultat est une décharge crasseuse et énergique de leur son signature, nourrie d’influences allant des Stooges à ZZ Top, et sublimée par le savoir-faire technique de Ferguson.

Avec SIX, Bass Drum of Death signe un véritable retour aux sources tout en prouvant qu’ils ont encore plus d’un tour dans leur sac et quelques surprises à dévoiler. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

English : Bass Drum of Death en concert + première partie

Bass Drum of Death gets back to basics. From the pared-down title of their sixth album, SIX, to the way they write, the band has returned to the raw spirit of their early days, when their first two records were recorded entirely on GarageBand.

German : Bass Drum of Death en concert + première partie

Bass Drum of Death besinnt sich auf das Wesentliche. Vom schlichten Titel ihres sechsten Albums, SIX, bis hin zu ihrer Art zu schreiben, kehrt die Band zum rohen Geist ihrer Anfänge zurück, als ihre ersten beiden Platten noch komplett mit GarageBand aufgenommen wurden.

Italiano :

I Bass Drum of Death tornano alle origini. Dal titolo ridotto del loro sesto album, SIX, al modo in cui scrivono, la band sta tornando allo spirito grezzo degli esordi, quando i primi due dischi furono registrati interamente su GarageBand.

Espanol :

Bass Drum of Death vuelven a lo básico. Desde el reducido título de su sexto álbum, SIX, hasta su forma de componer, la banda está volviendo al espíritu crudo de sus primeros días, cuando sus dos primeros discos se grabaron íntegramente en GarageBand.

L’événement Bass Drum of Death en concert + première partie Caen a été mis à jour le 2025-11-05 par Calvados Attractivité