BASS DRUM OF DEATH – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

BASS DRUM OF DEATH Début : 2026-01-30 à 20:00. Tarif : – euros.

Bass Drum of Death revient à l’essentiel avec SIX, un sixième album au titre aussi dépouillé que son approche.Fidèle à ses débuts enregistrés sur GarageBand, le groupe retrouve son énergie brute, mais en mode collectif : John Barrett a cette fois travaillé main dans la main avec Jim Barrett (guitare) et Ian Kirkpatrick (batterie) dans son home studio de Nashville.À la production, Jeremy Ferguson (Cage the Elephant, White Reaper) apporte sa patte rugueuse et précise. Résultat : une décharge rock crasseuse et fiévreuse, entre Stooges et ZZ Top, qui sonne comme un retour aux sources. Le groupe prouve qu’il a encore plus d’un tour dans son sac — et quelques surprises dans ses manches.

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63