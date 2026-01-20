Bass me Culture Quartier Loupien Route de Pardies Monein

Bass me Culture

Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Bass me Culture est la deuxième édition de la série présenté au Moulin Bouge. D’autres évènements sont à venir !! Au programme , Massages audio avec une sélection d’artistes locaux prêt à vous envoyer une déferlante de basses !!! .

Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 30 61 13

