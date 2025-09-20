Basse-Pointe / Habitation Pécoul – Visite libre Habitation Pécoul Basse-Pointe

Basse-Pointe / Habitation Pécoul – Visite libre 20 et 21 septembre Habitation Pécoul

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:+ – 2025-09-20T23:+

Fin : 2025-09-21T16:+ – 2025-09-21T23:+

Avec sa maison principale, ses dépendances domestiques, ses équipements industriels et ses aménagements paysagers, l’habitation Pécoul forme aujourd’hui un ensemble harmonieux, témoin d’une histoire de plus de trois siècles. Elle n’est pas la reconstitution mimétique d’un état antérieur

à un moment donné mais l’aboutissement d’une longue histoire qui a vu la construction, la transformation, la démolition et la restauration des différents bâtiments.

C’est cette superposition d’histoires architecturales et humaines que la Fondation Clément tente de conserver avec le projet patrimonial entrepris depuis 2001.

Habitation Pécoul Pécoul 97218 Basse Pointe Basse-Pointe 97218 Martinique 05 96 54 75 51 http://fondation-clément.org https://www.facebook.com/fondationclement/ Cette habitation-sucrerie datant du 18ème siècle comprend la maison principale, les dépendances, le jardin, le verger et les bâtiments industriels restaurés. Le domaine est doté d'un système hydraulique comprenant canal, roue et bassin. Sur la route nationale 1, prendre sur la gauche à 2 km avant le bourg de Basse-Pointe.

