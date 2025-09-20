Basse-Pointe / Habitation Pécoul – Visites commentées Habitation Pécoul Basse-Pointe

Basse-Pointe / Habitation Pécoul – Visites commentées 20 et 21 septembre Habitation Pécoul

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:+ – 2025-09-20T17:+

Fin : 2025-09-21T22:+ – 2025-09-21T23:+

Visites commentées | 10h, 12h, 14h, et 16h

Avec sa maison principale, ses dépendances, ses équipements industriels et ses aménagements paysagers, l’habitation Pécoul forme un ensemble harmonieux, témoin de plus de trois siècles d’histoire. Le domaine est doté d’un système hydraulique comprenant canal, roue et bassin.

Habitation Pécoul Pécoul 97218 Basse Pointe Basse-Pointe 97218 Martinique 05 96 54 75 51 http://fondation-clément.org https://www.facebook.com/fondationclement/ Cette habitation-sucrerie datant du 18ème siècle comprend la maison principale, les dépendances, le jardin, le verger et les bâtiments industriels restaurés. Le domaine est doté d’un système hydraulique comprenant canal, roue et bassin. Sur la route nationale 1, prendre sur la gauche à 2 km avant le bourg de Basse-Pointe.

Venez découvrir l’Habitation Pécoul à Basse-Pointe

Gérard Germain