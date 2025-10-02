Bassey & The Gospel Team Théâtre d’Auxerre Auxerre

Bassey & The Gospel Team Théâtre d’Auxerre Auxerre jeudi 2 octobre 2025.

Bassey & The Gospel Team

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 12 – 12 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 20:30:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Du gospel ? Détrompez-vous. Avec After Church, Bassey annonce la couleur d’emblée l’heure est au voyage. Loin de l’église, mais habitée par la transe, cette création est propulsée par le son original d’un combo qui aligne trois voix féminines, un piano, un violoncelle et un beatboxer. Un mix peu orthodoxe, dont l’ouverture porte l’empreinte du chemin de vie de Bassey. À la croisée des influences africaines et occidentales fondatrices de son parcours, After Church rend avant tout hommage à la mémoire d’une enfance musicale heureuse le highlife nige´rian, les chants d’Afrique du Sud, le classique, la pop et le rythm and blues, Haendel ou Paul Simon… Entre des compositions personnelles, des détours par Miriam Makeba ou Bob Marley… l’œuvre d’une transmission vivante empreinte d’une généreuse énergie. .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

English : Bassey & The Gospel Team

German : Bassey & The Gospel Team

Italiano :

Espanol :

L’événement Bassey & The Gospel Team Auxerre a été mis à jour le 2025-09-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)