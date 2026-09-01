Informations pratiques

Bassillac et Auberoche

Bassilla Trail – 1ère édition course nature à Bassillac et Auberoche

Bassillac et Auberoche Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le Bassilla Trail se déroule le 26 septembre 2026 à Bassillac et Auberoche.

Le Bassilla Trail se déroule le 26 septembre 2026 à Bassillac et Auberoche. Cet événement de trail nature propose un parcours de 12 km dans les paysages verdoyants du Périgord Blanc, à quelques kilomètres à l’est de Périgueux.

Inscriptions en ligne sur chronom.org avant le 25 septembre 2026 à 23h59.

Le tarif indiqué est de 10 euros pour la course ou 13 euros pour la course avec repas inclus. Un repas seul est proposé à 5 euros pour les accompagnants et doit être réservé via Chronom.

La course est ouverte aux coureurs à partir de 16 ans. Pour participer, il faut présenter une attestation PPS valide délivrée par la FFA ou une licence FFA en cours de validité. .

Bassillac et Auberoche 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 80 40 11

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English : Bassilla Trail – 1ère édition course nature à Bassillac et Auberoche

The Bassilla Trail will take place on September 26, 2026, in Bassillac and Auberoche.

L’événement Bassilla Trail – 1ère édition course nature à Bassillac et Auberoche Bassillac et Auberoche a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux