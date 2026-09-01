Bassilla Trail – 1ère édition course nature à Bassillac et Auberoche Bassillac et Auberoche
samedi 26 septembre 2026 · Bassillac et Auberoche
Informations pratiques
Bassillac et Auberoche
Bassilla Trail – 1ère édition course nature à Bassillac et Auberoche
Bassillac et Auberoche Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Le Bassilla Trail se déroule le 26 septembre 2026 à Bassillac et Auberoche.
Le Bassilla Trail se déroule le 26 septembre 2026 à Bassillac et Auberoche. Cet événement de trail nature propose un parcours de 12 km dans les paysages verdoyants du Périgord Blanc, à quelques kilomètres à l’est de Périgueux.
Inscriptions en ligne sur chronom.org avant le 25 septembre 2026 à 23h59.
Le tarif indiqué est de 10 euros pour la course ou 13 euros pour la course avec repas inclus. Un repas seul est proposé à 5 euros pour les accompagnants et doit être réservé via Chronom.
La course est ouverte aux coureurs à partir de 16 ans. Pour participer, il faut présenter une attestation PPS valide délivrée par la FFA ou une licence FFA en cours de validité. .
Bassillac et Auberoche 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 80 40 11
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English : Bassilla Trail – 1ère édition course nature à Bassillac et Auberoche
The Bassilla Trail will take place on September 26, 2026, in Bassillac and Auberoche.
L’événement Bassilla Trail – 1ère édition course nature à Bassillac et Auberoche Bassillac et Auberoche a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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