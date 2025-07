Paris Plages 2025 : cap sur le Village Santé Bassin de la Villette Paris

Porté avec une quinzaine de partenaires associatifs et institutionnels, le Village Santé investit plusieurs lieux de la capitale pour offrir au public des dispositifs interactifs, pédagogiques et ludiques sur des thématiques variées, adaptées à tous les âges.

De nombreuses activités s’adressent aux enfants, et cette année une attention particulière sera portée au public adolescent avec des propositions d’ateliers autour du numérique ou de la prévention des addictions. Tous les jours, des initiations aux gestes de premiers secours seront dispensées. Venez en famille !

Trois lieux de mobilisation

Bassin de la Villette (19ᵉ arrondissement) : du mardi au dimanche, de 14h à 19h – animations santé, dépistages, ateliers interactifs et initiation aux gestes de premiers secours

Rives de Seine : les samedis et dimanches – stand d’initiation aux gestes de premiers secours

Zones festives des 15ᵉ et 17ᵉ arrondissements : stands sur la nutrition et animations « Gestes qui sauvent »

Programme des animations



Thématique activité organisé par Premiers secours Initiations tout public Protection Civile Paris Seine, Croix-Rouge Numérique & adolescents Atelier interactif SLASHFIT Protection des données Jeux et ateliers pédagogiques sur la vie privée CNIL Vision Tests de vue pour enfants et adultes, lunettes solaires pour enfants Prévention Cécité Lions Peau & articulations Stand d’information et animations France Psoriasis Parentalité numérique Roue de la fortune : cyberharcèlement, temps d’écran… Pix Santé cardiovasculaire Mesure tension, fréquence cardiaque, ateliers diététiques RESICARD Santé des jeunes « La puberté et moi », prévention des addictions numériques (mardis) MIGRATIONS SANTÉ France Accès aux soins Informations et conseils sur les droits et les soins (jeudis) MIGRATIONS SANTÉ France Environnement & hygiène Ateliers sur polluants, particules, hygiène alimentaire Service des laboratoires de santé environnementale Prévention cancer Prévention, dépistage, autopalpation, vélosmoothie Ligue contre le cancer Diabète Sensibilisation, échanges, jeux pour enfants sur les bonnes habitudes AFD Qualité de l’air Ateliers pour enfants, documentation, mesure du souffle et CO testeur Le Souffle Égalité femmes-hommes Roue de l’égalité, frise historique, jeux de rôle et photolangage Dans le genre égales Risques numériques Ateliers pédagogiques tout public Tralalere

Du samedi 05 juillet 2025 au dimanche 31 août 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Date(s) : Du 5 juillet au 31 août 2025, la Ville de Paris renouvelle son Village Santé dans le cadre de l'opération estivale Paris Plages. Ce rendez-vous gratuit et ouvert à toutes et tous propose des animations, ateliers, dépistages et stands de sensibilisation autour de la santé, du bien-être et de la prévention.

Bassin de la Villette Quai de la Seine 75019 Paris