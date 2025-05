Le bal arrangé : un événement inclusif à Paris – bassin de la villette Paris, 5 juillet 2025, Paris.

Temps fort du mois parisien du handicap : le traditionnel Bal arrangé

Un événement participatif et convivial

Le Bal arrangé, qui se déroulera le samedi 5 juillet 2025, à partir de 14 heures au

Bassin de la Villette (Paris 19e), est un événement participatif. Il invite à se rencontrer danseurs professionnels et danseurs amateurs. Depuis

2019, cette initiative a su rassembler un public varié, favorisant les échanges

et la convivialité. En 2024, près de 1 000 personnes avaient participé aux ateliers

préparatoires, et plus de 200 « complices » avaient été présents le jour du bal

pour animer cette fête inclusive.

L’association AD’REV, à travers sa compagnie La Halte-Garderie

La compagnie La Halte-Garderie met en avant des projets artistiques et culturels qui valorisent les

singularités de chacun. Les ateliers préparatoires, dirigés par des

chorégraphes et un assistant danseur en situation de handicap, sont conçus pour

être accessibles à tous. En 2025, le projet a été étendu à 9 arrondissements et

8 Quartiers Politique de la Ville, mobilisant ainsi un plus large public.

Le Bal arrangé n’est pas seulement un événement

festif ; il incarne une véritable démarche d’inclusion. En effet, 50 à 60 % des

participants sont des personnes en situation de handicap, qui prennent les

rênes de la danse et invitent le public à les rejoindre dans cette expérience

singulière. Ce dispositif de bal participatif permet de briser les barrières et de

favoriser une inclusion inversée, où les personnes en situation de handicap

mènent la danse.

Une subvention de la Ville de Paris 20 000 euros, répartie entre le handicap et

la culture, témoigne de son engagement à soutenir des

projets qui favorisent la diversité et l’acceptation des différences.

Le Bal arrangé s’inscrit ainsi dans une dynamique plus

large, visant à sensibiliser le public aux enjeux du handicap et à promouvoir

des actions artistiques accessibles à tous.

Ainsi, le Bal arrangé, vient célébrer l’inclusion, la créativité dans un cadre artistique et festif. Rendez-vous le 5 juillet 2025

pour vivre cette expérience extraordinaire au cœur de Paris !

Public accueilli à partir de 14h

Ouverture du bal à 16h30

Fin du bal chorégraphié à 18h

Danse libre jusqu’à 19h.

Le samedi 05 juillet 2025

de 16h30 à 19h00

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 200 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-05T19:30:00+02:00

2025-07-05T17:30:00+02:00_2025-07-05T20:00:00+02:00

fin : 2025-07-05T22:00:00+02:00

bassin de la villette bassin de la villette 75019 Paris

La Ville de Paris vous invite au Bal arrangé du 5 juillet, un événement original mettant en lumière l’inclusion des personnes en situation de handicap. Parmi les initiatives marquantes de cette 16e édition du Mois parisien du handicap, le Bal arrangé, porté par l’association AD’REV, se distingue comme un moment fort de rencontre et de partage.