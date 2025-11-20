Bastard Rue de Boisgelin Pleubian

Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon Pleubian Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-20 20:30:00

Et c’est pour qui ?

Pour les adultes, sensibles aux questions de culture, de mémoire et de filiation, et qui cherche à explorer les liens entre la Bretagne, les langues minoritaires et les récits de vie, dans un contexte d’échanges intergénérationnels et de réflexion sur l’identité. Tout public dès 12 ans.

Pendant trois ans, Christophe Le Menn se rend à l’EHPAD de Tréguier, à la recherche de chansons et d’histoires. Cette résidence s’inscrit dans le dispositif culture/santé, porté par Lannion Trégor Communauté, le Centre Hospitalier de Tréguier, le théâtre l’Arche/Le Sillon et Teatr Piba. Il découvre la vie des résidents et résidentes, qui lui transmettent leurs histoires. Le collectage du chasseur de chansons se transforme en moment de partage. L’année 2024 marque la fin du dispositif, après trois années d’échanges et d’ateliers au sein de l’EHPAD avec la compagnie.

D’autre part, le Teatr Piba est partenaire depuis 2022 du projet européen Phone giving minority langages a voice dont l’objectif est de valoriser les langues minoritaires à travers les arts du spectacle. Il réunit huit partenaires à travers l’Europe. Le projet de Christophe est idéal pour cette collaboration. D’avril 2022 à octobre 2024, Teatr Piba participe à plusieurs résidences dans différents pays et accueille les compagnies européennes à Brest. À ces occasions, les premières maquettes de Bastard sont proposées au public.

Avec Bastard, Christophe Le Menn nous entraîne dans une quête des origines. De sa culture d’abord bretonne, avec sa recherche de chansons traditionnelles jamais assouvie ; à celle, si intime et pourtant si universelle, de sa/la filiation.

C’est le cheminement d’un artiste et une quête quasi-initiatique pour l’homme. Des déambulations nocturnes à l’EPHAD de Tréguier en Bretagne à celles dans une tempête de neige sans jour dans le cercle polaire arctique, Christophe nous invite dans un récit de la construction de soi au prisme de celle des autres. .

