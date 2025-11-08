Bastard Teatr Piba Centre culturel Le Family Landerneau

Bastard Teatr Piba

Centre culturel Le Family 2 Rue de la Petite Palud Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

En récit et en chants, le rappeur et beatboxer Krismenn croise son histoire intime à celle des anciens, dans une émouvante performance mise en scène par Thomas Cloarec du Teatr Piba.

Tout part d’une quête. Christophe Le Menn, qui avoue avoir toujours eu une fascination pour les vieux , se lance un jour sur les traces des chanteuses et chanteurs bretons traditionnels, espèce menacée d’extinction. Très vite, le cheminement du rappeur se double d’une démarche personnelle autour de sa propre filiation. Il découvre que son enfance, marquée par l’absence de père, entre en résonance avec un répertoire parfois tragique, peuplé de mères célibataires et d’enfants illégitimes.

Au fil d’une longue résidence d’écriture dans un EHPAD, il confronte ainsi sa bâtardise, sujet tabou sur lequel le secret fut longtemps de mise, aux paroles, aux vies et aux chants de ces porteurs d’une culture en voie d’effacement. Ou comment la collecte d’un précieux patrimoine culturel immatériel peut se transformer en expérience humaine fondatrice.

Tout public dès 12ans.

Représentation en Langue des Signes Française. .

Centre culturel Le Family 2 Rue de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 61 21 50

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bastard Teatr Piba Landerneau a été mis à jour le 2025-11-08 par OT LANDERNEAU DAOULAS