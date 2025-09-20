Bastide du Riou Villa Bastide du Riou Cannes

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visites commentées SAMEDI et DIMANCHE (15h-17h) : visite des jardins de la première bâtisse moderniste édifiée à Cannes de 1924 à 1927, commandée par le Maharajah indien.

Jardins agrémentés de pins centenaires et bassins.

Villa Bastide du Riou 35 rue du pont Saint Victor, 06407 Cannes Cannes 06407 Hautes Vallergues Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

