BASTIDE UTS NÎMES – ARENES DE NIMES Nimes

BASTIDE UTS NÎMES Début : 2026-04-03 à 13:30. Tarif : – euros.

BASTIDE UTS NÎMESARENES – NIMES VENDREDI 3 AVRIL 2025 DE 13H30 À 17H30 : QUARTS DE FINALE (4 MATCHS)SAMEDI 4 AVRIL 2025 DE 12H00 À 17H30 : FINAL FOUR ET MATCHS DE CLASSEMENT (5 MATCHS) Le meilleur du tennis mondial revient à Nîmes les vendredi 3 et samedi 4 avril 2026 pour le Bastide UTS Nîmes. Après une édition 2025 mémorable qui a rassemblé plus de 20 000 spectateurs dans les Arènes (journée du samedi sold-out avec 12 500 spectateurs / 8 000 le vendredi), UTS fait son retour avec sa formule explosive : matchs rythmés et sans temps mort, cartes bonus pour renverser la partie, musique et ambiance à chaque instant, interviews des joueurs en direct entre les quarts temps. 8 joueurs parmi les meilleurs au monde se disputeront le trophée lors d’un tournoi à élimination directe, et dans l’ambiance électrique propre aux tournois UTS. 3 joueurs ont déjà été annoncés :Casper Ruud: Double finaliste à Roland Garros, joueur du top 10 mondial, il reviendra défendre son titre.Ugo Humbert: Numéro 1 français et finaliste du Masters 1000 de Paris BercyAlexander Bublik : vainqueur de 4 tournois cette saison, sur toutes les surfaces, et actuellement 16ème mondial, son meilleur classement

ARENES DE NIMES ROND POINT DES ARÈNES 30000 Nimes 30