BASTIDE UTS NÎMES ARENES DE NIMES Nimes

BASTIDE UTS NÎMES Début : 2026-04-04 à 12:00. Tarif : – euros.

BASTIDE UTS NÎMESARENES – NIMES Félix Auger-Aliassime et Andrey Rublev au Bastide UTS Nîmes 2026 !Félix Auger-Aliassime, 5ème joueur mondial, et Andrey Rublev, ancien numéro 5 et légende d’UTS, se joignent à Ruud, Humbert et Bublik pour le combat des Arènes en avril prochain.Restez connectés, les 3 prochains joueurs arrivent prochainement !Déjà 10 000 places vendues le samedi, les toutes dernières places sont encore disponibles !VENDREDI 3 AVRIL 2025 DE 13H30 À 17H30 : QUARTS DE FINALE (4 MATCHS)SAMEDI 4 AVRIL 2025 DE 12H00 À 17H30 : FINAL FOUR ET MATCHS DE CLASSEMENT (5 MATCHS) Le meilleur du tennis mondial revient à Nîmes les vendredi 3 et samedi 4 avril 2026 pour le Bastide UTS Nîmes. Après une édition 2025 mémorable qui a rassemblé plus de 20 000 spectateurs dans les Arènes (journée du samedi sold-out avec 12 500 spectateurs / 8 000 le vendredi), UTS fait son retour avec sa formule explosive : matchs rythmés et sans temps mort, cartes bonus pour renverser la partie, musique et ambiance à chaque instant, interviews des joueurs en direct entre les quarts temps. 8 joueurs parmi les meilleurs au monde se disputeront le trophée lors d’un tournoi à élimination directe, et dans l’ambiance électrique propre aux tournois UTS.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ARENES DE NIMES ROND POINT DES ARÈNES 30000 Nimes 30