Bastides en Fête 2026 : Escape Game Le 13ème Jeu Office de Tourisme / Musée des Bastides Monflanquin

Informations pratiques

Monflanquin

Bastides en Fête 2026 : Escape Game Le 13ème Jeu

Office de Tourisme / Musée des Bastides 7 place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-24

L’Escape Game Le 13ème Jeu permet à des équipes de 3 à 10 personnes de découvrir l’histoire des bastides à travers une série d’énigmes et de casse-tête. Les joueurs ont une heure pour découvrir le trésor de Monflanquin !

Ce jeu d’évasion grandeur nature vous entraînera dans une aventure immersive historique et inédite au cœur du Moyen Âge, à la recherche de la charte de coutume de Monflanquin, dérobée par le professeur Archibald Astruc !

Jeu à faire entre amis ou en famille, pour adolescents et adultes.

Dans le cadre de Bastides en Fêtes, des sessions vous sont proposées les 24 et 25 octobre sur les après midi : une première de 14h30 à 15h30 et la deuxième de 16h30 à 17h30

Réservation obligatoire en amont.

La présence d’une personne majeure dans le groupe est obligatoire.

RDV à l’accueil du Bureau d’Information Touristique de Monflanquin, 15 minutes avant. .

Office de Tourisme / Musée des Bastides 7 place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19

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English : Bastides en Fête 2026 : Escape Game Le 13ème Jeu

L’événement Bastides en Fête 2026 : Escape Game Le 13ème Jeu Monflanquin a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Bastides