Informations pratiques

Monflanquin

Bastides en Fête 2026 – Marché d’automne

Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 10:00:00

fin : 2026-10-25 16:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Marché de producteurs (vin, miel, chocolat, noisettes, pruneaux, fromages, cochon noir…) et artisans locaux (bijoux, vannerie, savons…). Présence d’un stand de l’association Sous les Arcades.

Marché de producteurs (vin, miel, chocolat, noisettes, pruneaux, fromages, cochon noir…) et artisans locaux (bijoux, vannerie, savons…).

Présence également d’un stand de l’association Sous les Arcades.

Riche de ses 60 ans d’existence, l’asso dispose d’un fonds d’archives et d’un grand nombre de numéros « Hors-Série ». Ceux-ci intéresseront tout particulièrement les lecteurs qui recherchent des informations au sujet des traditions agricoles, de l’histoire de la bastide, de personnalités du territoire et bien d’autres sujets.

A l’occasion de cette journée Bastides en Fête, elle présentera son numéro spécial « Les recettes de nos côteaux », de 13h à 16h : 34 recettes pour mettre en valeur le contenu de votre panier de découvertes. Ce petit volume de 60 pages comprend un double index (par recette et par produit) et une liste non exhaustive de producteurs travaillant sur notre territoire. .

Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 05 mairie.accueil@monflanquin.fr

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English : Bastides en Fête 2026 – Marché d’automne

A farmers’ market (wine, honey, chocolate, hazelnuts, prunes, cheese, black pigs?) and local artisans (jewelry, basketry, soaps?). A booth run by the association Sous les Arcades will be there.

L’événement Bastides en Fête 2026 – Marché d’automne Monflanquin a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Bastides