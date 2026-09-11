Bastides en Fête 2026 – Sur la piste du Professeur Verneuil Office de Tourisme Coeur de Bastides Monflanquin

Informations pratiques

Monflanquin

Bastides en Fête 2026 – Sur la piste du Professeur Verneuil

Office de Tourisme Coeur de Bastides 7 Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-24

Jeu accessible aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme Cœur de Bastides durant tout le weekend des Bastides en Fêtes

Sur réservation. Inscription possible en ligne ou sur place.

Accessible à partir de 8 ans. Kit à retirer à l’Office de Tourisme.

Ce jeu nécessitant une déambulation dans la Bastide et dans le Musée, les enfants doivent être obligatoirement accompagnés par un adulte.

Durée entre 1h15 et 1h30.

Égaré depuis près d’un siècle, le carnet de fouilles du célèbre Professeur Lucien Verneuil vient d’être retrouvé. D’incroyables découvertes archéologiques ont été mises au jour à Monflanquin, mais lesquelles et que nous indiquent-elles ?

Déchiffrez le carnet du Professeur Verneuil pour en apprendre plus sur ses découvertes et étudier les témoins du passé … .

Office de Tourisme Coeur de Bastides 7 Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19 contact@coeurdebastides.com

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English : Bastides en Fête 2026 – Sur la piste du Professeur Verneuil

L’événement Bastides en Fête 2026 – Sur la piste du Professeur Verneuil Monflanquin a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Bastides