Bastides en Fête 2ème édition Bastide de Monflanquin Monflanquin

Monflanquin

2025-10-24

2025-10-26

2025-10-24

3 jours pour fêter le patrimoine médiéval en Lot-et-Garonne, Dordogne et à Monflanquin !

Samedi 25

– 10h30 à 11h30, visite guidée du Musée des Bastides avec Alexandra, guide conférencière (sur réservation)

– 14h30 à 15h30, Escape Game le 13ème jeu à l’Office de Tourisme Cœur de Bastides

– 15h30 à 17h, visite spectacle « Paysannerie et herboristerie au Moyen-Âge » avec Janouille offerte par la mairie. Dégustation d’un tourin à l’arrivée.

– 17h30, animation musicale avec la banda Les Verts A Pied, autour d’un vin chaud et de châtaignes grillées.

Dimanche 26

– 9h à 11h, Randonnée de 7,9 km avec Les Marcheurs des Bastides.

– 10h à 13h, marché de producteurs sur la place des arcades & artisans locaux.

-12h à 13h, dégustation de la soupe des marcheurs et apéritif offert par la municipalité.

Parcours Terra Aventura et Musée des Bastides en accès libre tout au long des 3 jours ! .

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 05 contact@coeurdebastides.com

