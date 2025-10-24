Bastides en Fête 2ème édition Bastide de Villeréal Villeréal

Villeréal Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-26

2025-10-24

3 jours pour fêter le patrimoine médiéval en Lot-et-Garonne, Dordogne et à Villeréal !

Samedi 25

– Marché traditionnel toute la matinée

– 15h à 18h, jeux anciens sous la halle retrouvez l’ambiance des cours de récréation d’antan et des estaminets avec un quinzaine de jeux d’autrefois.

Dimanche 26

– 9h à 13h, rassemblement de véhicules de collection sur la place de la halle

– 11h à 14h, concert sous la halle du groupe Mash (quartet blues et rock)

– 14 h30 à 17h, partez pour une randonnée d’une dizaine de km avec les Marcheurs Villeréalais.

Sous les cornières découvrez l’histoire du patrimoine architectural de Villeréal grâce à plusieurs panneaux de l’exposition créée lors des 750 ans de la bastide (exposition visible le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h)

Découvrez aussi la bastide de façon ludique avec le parcours Tèrra Aventura « Cent pur sang Royale ! .

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19 contact@coeurdebastides.com

