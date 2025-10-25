Bastides en Fête à Puymirol Puymirol

Bastides en Fête à Puymirol Puymirol samedi 25 octobre 2025.

Bastides en Fête à Puymirol

Puymirol Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Puymirol s’anime dans le cadre de Bastides en fête !

Venez fêter les bastides à Puymirol !

Au programme

10h Rendez-vous sur la place du village pour la visite guidée gratuite de la Bastide

avec Jean-Luc Moreno, guide touristique à Destination Agen

12h: Apéritif médiéval offert par la Mairie Place des Cornières

12h30 Repas médiéval “Restaurant le Bastide” maximum 100 personnes

Pour ce repas, vous dégusterez une entrée suivi de cuisses de canard accompagnées de

pommes de terre grenailles. Et pour finir en dessert, une tarte aux pommes.

20€ (réservation obligatoire auprès du restaurant 0767875002 ou par mail pariscf@free.fr)

14h: Monologue médiéval Le Franc-Archer de Bagnolet

14h30-17h30 Animations gratuites autour des jeux en bois (0-99 ans) proposées par la

Brigade d’animations ludiques de Boé et Escape Game inscription sur place à l’accueil .

Puymirol 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 32 10 mairie.puymirol@orange.fr

English : Bastides en Fête à Puymirol

Puymirol comes alive as part of Bastides en fête!

German : Bastides en Fête à Puymirol

Puymirol belebt sich im Rahmen von Bastides en fête!

Italiano :

Puymirol si anima nell’ambito di Bastides en fête!

Espanol : Bastides en Fête à Puymirol

¡Puymirol cobra vida en el marco de Bastides en fête!

L’événement Bastides en Fête à Puymirol Puymirol a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Destination Agen