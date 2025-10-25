Bastides en Fête à Puymirol Puymirol
Bastides en Fête à Puymirol Puymirol samedi 25 octobre 2025.
Bastides en Fête à Puymirol
Puymirol Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Puymirol s’anime dans le cadre de Bastides en fête !
Venez fêter les bastides à Puymirol !
Au programme
10h Rendez-vous sur la place du village pour la visite guidée gratuite de la Bastide
avec Jean-Luc Moreno, guide touristique à Destination Agen
12h: Apéritif médiéval offert par la Mairie Place des Cornières
12h30 Repas médiéval “Restaurant le Bastide” maximum 100 personnes
Pour ce repas, vous dégusterez une entrée suivi de cuisses de canard accompagnées de
pommes de terre grenailles. Et pour finir en dessert, une tarte aux pommes.
20€ (réservation obligatoire auprès du restaurant 0767875002 ou par mail pariscf@free.fr)
14h: Monologue médiéval Le Franc-Archer de Bagnolet
14h30-17h30 Animations gratuites autour des jeux en bois (0-99 ans) proposées par la
Brigade d’animations ludiques de Boé et Escape Game inscription sur place à l’accueil .
Puymirol 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 32 10 mairie.puymirol@orange.fr
English : Bastides en Fête à Puymirol
Puymirol comes alive as part of Bastides en fête!
German : Bastides en Fête à Puymirol
Puymirol belebt sich im Rahmen von Bastides en fête!
Italiano :
Puymirol si anima nell’ambito di Bastides en fête!
Espanol : Bastides en Fête à Puymirol
¡Puymirol cobra vida en el marco de Bastides en fête!
L’événement Bastides en Fête à Puymirol Puymirol a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Destination Agen