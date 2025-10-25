Bastides en fête Animations culturelles, créatives et musicales à Monsempron-Libos Monsempron-Libos
Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Deuxième journée de Bastides en Fête à Monsempron-Libos les activités culturelles.
Au programme, atelier plantes médicinales, ateliers bouturage, exposition.
Au programme pour cette deuxième journée de Bastides en Fête à Monsempron-Libos
Les activités culturelles et créatives
– Atelier bouturages et atelier créatif bois de flottage au Jardin médiéval, de 10h à 18h.
– Atelier plantes médicinales au Jardin médiéval de 10h à 17h.
– Exposition de chapeaux dans les 2 salles du haut.
Exposition d’artisanat dans la grande salle du bas
• Toucher du Bois Daniel Frejefond dans les caves.
• Poterie Agnès Chiarenza dans la salle du bas si pluie, sinon devant chez Anne-Marie la crêpière.
• Dentelle Catherine Berthe.
• Filage Maryse Mazères.
• Vannier Karline Chevrel.
• Plantes aromatiques Christian Bouges.
• La Forge Cyrille Gervaud sur l’espace devant le château prieural.
De 10h à 18h.
– Danses occitanes (gratuit). Sur le parvis de l’église Saint-Géraud, en cas de pluie dans la salle du Foirail. A 15h. .
Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 66 14 14 adrt47@tourisme-lotetgaronne.com
English : Bastides en fête Animations culturelles, créatives et musicales à Monsempron-Libos
Second day of Bastides en Fête in Monsempron-Libos: cultural activities.
On the program, forge workshop, pottery, lace and medicinal plants, botanical trail, exhibition, cutting workshops, guided tour and conference.
German : Bastides en fête Animations culturelles, créatives et musicales à Monsempron-Libos
Zweiter Tag von Bastides en Fête in Monsempron-Libos: die kulturellen Aktivitäten.
Auf dem Programm: Heilpflanzen-Workshop, Stecklings-Workshops, Ausstellung.
Italiano :
Seconda giornata di Bastides en Fête a Monsempron-Libos: attività culturali.
In programma: laboratorio di piante medicinali, laboratorio di talee, mostra.
Espanol : Bastides en fête Animations culturelles, créatives et musicales à Monsempron-Libos
Segundo día de Bastides en Fête en Monsempron-Libos: actividades culturales.
En el programa: taller de plantas medicinales, taller de esquejes, exposición.
