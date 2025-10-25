Bastides en fête Animations culturelles, créatives et musicales à Monsempron-Libos Monsempron-Libos

Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Deuxième journée de Bastides en Fête à Monsempron-Libos les activités culturelles.

Au programme, atelier plantes médicinales, ateliers bouturage, exposition.

Au programme pour cette deuxième journée de Bastides en Fête à Monsempron-Libos

Les activités culturelles et créatives

– Atelier bouturages et atelier créatif bois de flottage au Jardin médiéval, de 10h à 18h.

– Atelier plantes médicinales au Jardin médiéval de 10h à 17h.

– Exposition de chapeaux dans les 2 salles du haut.

Exposition d’artisanat dans la grande salle du bas

• Toucher du Bois Daniel Frejefond dans les caves.

• Poterie Agnès Chiarenza dans la salle du bas si pluie, sinon devant chez Anne-Marie la crêpière.

• Dentelle Catherine Berthe.

• Filage Maryse Mazères.

• Vannier Karline Chevrel.

• Plantes aromatiques Christian Bouges.

• La Forge Cyrille Gervaud sur l’espace devant le château prieural.

De 10h à 18h.

– Danses occitanes (gratuit). Sur le parvis de l’église Saint-Géraud, en cas de pluie dans la salle du Foirail. A 15h. .

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 66 14 14 adrt47@tourisme-lotetgaronne.com

English : Bastides en fête Animations culturelles, créatives et musicales à Monsempron-Libos

Second day of Bastides en Fête in Monsempron-Libos: cultural activities.

On the program, forge workshop, pottery, lace and medicinal plants, botanical trail, exhibition, cutting workshops, guided tour and conference.

German : Bastides en fête Animations culturelles, créatives et musicales à Monsempron-Libos

Zweiter Tag von Bastides en Fête in Monsempron-Libos: die kulturellen Aktivitäten.

Auf dem Programm: Heilpflanzen-Workshop, Stecklings-Workshops, Ausstellung.

Italiano :

Seconda giornata di Bastides en Fête a Monsempron-Libos: attività culturali.

In programma: laboratorio di piante medicinali, laboratorio di talee, mostra.

Espanol : Bastides en fête Animations culturelles, créatives et musicales à Monsempron-Libos

Segundo día de Bastides en Fête en Monsempron-Libos: actividades culturales.

En el programa: taller de plantas medicinales, taller de esquejes, exposición.

