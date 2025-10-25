Bastides en fête Animations gastronomiques à Monsempron-Libos Monsempron-Libos

Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Deuxième journée de Bastides en Fête à Monsempron-Libos les activités gastronomiques.

Vente de planche de charcuterie, repas médiéval, vente hypocras, vente de pizzas, vente de crêpes et galettes.

Au programme pour cette deuxième journée de Bastides en Fête à Monsempron-Libos

Les activités gastronomiques

– Vente de planches de charcuterie (15€), Menu Entrée-Plat-Dessert (17€) par le Canard à Bretelles, place centrale à Libos, de 12h à 14h.

– Repas médiéval avec poule au pot et son farci. avec Le Bistrot Chic, avenue de la Gare de 12h à 14h.

– Vente hypocras (2,50€), assiette d’haricots couennes (4€) et assiette haricots couennes saucisses (10€). Dans le bourd médiéval, devant le presbytère si le temps le permet sinon dans le boulodromme, de 12h à 14h.

-Menu et planches par La Halte, Place du marché à Libos, de 12h à 14h.

-Vente de pizzas par Emporium, Place centrale de Libos de 12h à 14h.

– Vente de crêpes et galettes par Anne-Marie Soares, 25 rue de la République, de 12h à 14h. .

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 66 14 14 adrt47@tourisme-lotetgaronne.com

English : Bastides en fête Animations gastronomiques à Monsempron-Libos

Second day of Bastides en Fête in Monsempron-Libos: gastronomic activities.

Sale of charcuterie board, medieval meal, sale of hypocras, Belgian tartine and beer, sale of crepes and pancakes.

German : Bastides en fête Animations gastronomiques à Monsempron-Libos

Zweiter Tag von Bastides en Fête in Monsempron-Libos: die gastronomischen Aktivitäten.

Verkauf von Wurstplatten, mittelalterliches Essen, Verkauf von Hypokras, Verkauf von Pizzas, Verkauf von Crêpes und Galettes.

Italiano :

Seconda giornata di Bastides en Fête a Monsempron-Libos: attività gastronomiche.

Vendita di taglieri di salumi, pasti medievali, vendita di ipocras, vendita di pizze, vendita di crêpes e galettes.

Espanol : Bastides en fête Animations gastronomiques à Monsempron-Libos

Segundo día de Bastides en Fête en Monsempron-Libos: actividades gastronómicas.

Venta de tablas de embutidos, comida medieval, venta de hipocrás, venta de pizzas, venta de crêpes y galettes.

