Bastides en fête Animations sportives et ludiques à Monsempron-Libos Monsempron-Libos

Au programme pour cette deuxième journée de Bastides en Fête à Monsempron-Libos

Les activités sportives et ludiques circuit pédestre et jeux de piste en famille.

Les activités sportives et ludiques

– Circuit pédestre avec Pascal Adalbert (gratuit). Départ place de la Mairie, à 10h.

– Jeu de piste en famille. Munis d’un livret les enfants (dès 8 ans) et leurs parents résolvent une énigme pour percer les secrets du patrimoine local. Départ devant l’église de Libos à 10h. .

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 66 14 14 adrt47@tourisme-lotetgaronne.com

English : Bastides en fête Animations sportives et ludiques à Monsempron-Libos

On the program for this second day of Bastides en Fête in Monsempron-Libos:

Sports and fun activities:

– Walking circuit « La Balade du Prieuré (8.7km) » with Pascal Adalbert (free). Departure from Place de la Mairie, at 10am.

– Wooden games (free) at the bowling alley, Place de la Mairie, from 2pm t

German : Bastides en fête Animations sportives et ludiques à Monsempron-Libos

Am zweiten Tag von Bastides en Fête in Monsempron-Libos stand Folgendes auf dem Programm:

Sportliche und spielerische Aktivitäten: Rundwanderung und Schnitzeljagd für die ganze Familie.

Italiano :

Il programma di questa seconda giornata di Bastides en Fête a Monsempron-Libos:

Attività sportive e ludiche: percorso a piedi e caccia al tesoro per famiglie.

Espanol : Bastides en fête Animations sportives et ludiques à Monsempron-Libos

En el programa de este segundo día de Bastides en Fête en Monsempron-Libos

Actividades deportivas y lúdicas: ruta de senderismo y búsqueda del tesoro en familia.

