Bastides en fête Apéritif médiéval Rue Porte-Campagne Sainte-Livrade-sur-Lot samedi 25 octobre 2025.

Rue Porte-Campagne Ilot Porte Campagne Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-25
2025-10-25

Apéritif dinatoire médiéval proposé par le traiteur Fruh.
Sur réservation.
Rue Porte-Campagne Ilot Porte Campagne Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 40 51 

English : Bastides en fête Apéritif médiéval

Medieval aperitif dinner with Fruh catering.
Reservations required.

German : Bastides en fête Apéritif médiéval

Mittelalterliches Aperitif-Dinner, angeboten vom Caterer Fruh.
Mit Reservierung.

Italiano :

Cena aperitivo medievale con catering Fruh.
Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Bastides en fête Apéritif médiéval

Cena de aperitivo medieval con catering Fruh.
Reserva obligatoria.

