Bastides en fête Apéritif médiéval Rue Porte-Campagne Sainte-Livrade-sur-Lot samedi 25 octobre 2025.
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Apéritif dinatoire médiéval proposé par le traiteur Fruh.
Sur réservation.
Rue Porte-Campagne Ilot Porte Campagne Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 40 51
English : Bastides en fête Apéritif médiéval
Medieval aperitif dinner with Fruh catering.
Reservations required.
German : Bastides en fête Apéritif médiéval
Mittelalterliches Aperitif-Dinner, angeboten vom Caterer Fruh.
Mit Reservierung.
Italiano :
Cena aperitivo medievale con catering Fruh.
Prenotazione obbligatoria.
Espanol : Bastides en fête Apéritif médiéval
Cena de aperitivo medieval con catering Fruh.
Reserva obligatoria.
L’événement Bastides en fête Apéritif médiéval Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Villeneuve Vallée du Lot