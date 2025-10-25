Bastides en fête Bastide de Vianne Vianne
Bastides en fête Bastide de Vianne Vianne samedi 25 octobre 2025.
Bastides en fête Bastide de Vianne
Vianne Lot-et-Garonne
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
3 jours pour fêter le patrimoine médiéval en Lot-et-Garonne et à Vianne avec Bastides en fête !
Programme du samedi 25 octobre
De 10h à 17h, vivez une journée ludique et culturelle dans la bastide fortifiée de Vianne ! Entre jeux anciens place des Marronniers, initiation au tir à l’arc et parcours de géocaching Terra Aventura, petits et grands trouvent de quoi s’amuser. Explorez l’exposition sur les bastides à la halle de la salle des fêtes, visitez le musée de la verrerie, et suivez une visite guidée de la bastide en compagnie de M. Dousset de 11h à 12h.
En après-midi, de 15h à 16h, participez à une mini-conférence autour des bastides pour tous Les Bastides, quézako ? à la bibliothèque de Vianne.
En soirée à 20h30, laissez-vous porter par un concert live avec MarcO Poingt et ses invités surprises pour clore la journée en beauté. .
Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 27 75
