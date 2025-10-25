Bastides en fête | Cinéma & balade aux flambeaux Eymet
Bastides en fête | Cinéma & balade aux flambeaux
Eymet Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Fêtons le patrimoine médiéval au cœur du Sud-Ouest !
Ne manquez pas la 2ᵉ édition de Bastides en Fête, le rendez-vous d’automne, festif et culturel, dédié aux bastides. Bastides en Fête se déroule au cœur des vacances scolaires de la Toussaint. L’occasion parfaite pour s’évader en famille ou entre amis !
Au programme de la journée
– À partir de 15h Expositions, ateliers, café associatif au Moulin d’Eymet
– 17h Film La ferme des Bertrand , proposé par Ciné-Passion à l’Eden
– 19h Balade aux flambeaux animée par Stéphane, Kate, et les metteurs en lumière bénévoles rdv au Château
– Balade suivie par une dégustation de soupe-chabrol au Moulin
Programme détaillé en cliquant sur Plus d’informations . .
Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95 eymet.tourisme@orange.fr
